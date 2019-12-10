Почти сорок человек на борту: самолет ВВС Чили пропал с радаров
Речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.
© Фото: U.S. Air Force, Globallookpress.com
Военный самолет вооруженных сил Чили исчез с радаров во время следования в Антарктиду. На борту воздушного судна находились 38 человек.
По данным пресс-службы ВВС республики, речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.
«Взлетел в 16:55, потерял контакт в 18:13, когда двигался с базы "Чабунко" города Пунта-Аренас », - говорится в сообщении ВВС Чили.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Судьба находившихся на борту лайнера людей неизвестна.