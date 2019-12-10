Microsoft официально объявила о «смерти» Windows 10 Mobile

Последняя версия мобильной операционной системы Windows 10 Mobile прекратит получать обновления после 10 декабря. Создатель системы, корпорация Microsoft, официально отказалась от ее поддержки.

Обладатели смартфонов и других мобильных устройств с этой системой по-прежнему смогут пользоваться гаджетами. Однако ряд возможностей платформы станет недоступен.

Операционная система Windows 10 Mobile увидела свет в марте 2016 года. Однако разработка не смогла выдержать конкуренции, и уже в январе 2018 года Microsoft прекратила развивать ее.

Корпорация признала поражение в борьбе с другими операционными системами. Еще в начале 2019 года Microsoft призвала пользователей Windows 10 Mobile задумать о переходе на устройства под управлением Aidroid и iOS.