Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане

Стая диких волков неожиданно встретилась автомобилистам на дороге в Камском Устье (Татарстан). Сначала водитель увидел на дороге одного зверя, а когда тот стал убегать в кювет, в снегу заметили еще трех диких зверей.

«Ничего себе. Вот это мы с тобой встретили волков», - раздается голос очевидца за кадром видеозаписи, появившейся на YouTube.

Животные постепенно удалились в сторону леса, оставив находившихся в автомобиле людей в полном недоумении. Водитель и его спутник были под впечатлением от увиденного.

Ранее стало известно, что волки терроризируют жителей нескольких поселков в Свердловской области. Хищники атакуют не только людей, но и домашних животных. За последнее время жертвами диких зверей стало около 20 собак.