Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать».

Зеленский заявил в Париже на брифинге для украинских СМИ, что в будущем году вероятно продление соглашения по транзиту. По его словам, на двусторонней встрече с президентом РФ после саммита «нормандской четверки» много времени было уделено именно данному вопросу.

«Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители», - сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что настаивал на максимально выгодных для Украины условиях, на соглашении на 10 лет. Однако, по его словам, стороны смогут в итоге прийти к компромиссу, пишет «Интерфакс».

«Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте - на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть - на столько-то лет», - пояснил украинский лидер.

В свою очередь, Путин на пресс-конференции отметил, что российский газ для Киева может быть дешевле на 25%, чем в настоящее время. На один из вопросов президент РФ начал отвечать: «А у нас в квартире газ, а у вас?».

«И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе», - сказал российский президент.

Кроме того, Зеленский также подтвердил позицию Киева, согласно которой Украина может рассмотреть возможность взыскания с «Газпрома» долга не деньгами, а голубым топливом. Украинский лидер назвал это «компромиссной позицией» Киева.

Напомним, контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. Диалог о продлении соглашения осложняется судебными разбирательствами между украинской и российской компаниями.