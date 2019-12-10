Бесконечная колонная гусей заблокировала движение на дороге: видео

В китайской провинции Аньхой водитель остановился посреди дороги, чтобы пропустить несколько гусей, но позже обнаружил, как десятки особей выстраиваются в очередь друг за дружкой.

«Когда я повернул голову направо, то увидел, что многие из них выстроились по меньшей мере в длину 1000 метров», - передает его слова Daily Mail.

Очевидец рассказал, что спустя 15 минут ему удалось найти владельца гусей, который помог их остановить и дать возможность автомобилисту продолжить движение дальше.