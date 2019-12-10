Российские фигуристки вернулись в Москву после триумфа на Гран-при

Российские фигуристки вернулись в Москву после настоящего триумфа на Гран-при в Италии. В аэропорту Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову встречали родственники, друзья, болельщики с флагами и журналисты с камерами.

«Я очень рада за свое выступление. Потому что смогла справиться с волнением и показать хороший результат», - поделилась эмоциями Анна Щербакова.

На прошедшем турнире золото взяла Алена Косторная, которая установила мировой рекорд по сумме баллов. Второе место заняла Анна Щербакова, третье - Александра Трусова.

Впервые в истории финала Гран-при весь пьедестал в женском одиночном катании заняли фигуристки одной страны.

Ученицы Этери Тутберидзе в конце декабря выступят на чемпионате России. Вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой фигуристки поборются за место в сборной.