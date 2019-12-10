Степаненко высказалась о свадьбе Петросяна
Бывшие супруги до сих пор продолжают судебные тяжбы по разделу совместно нажитого имущества.
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Елена Степаненко прокомментировала появившиеся слухи о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой помощницей.
Как оказалась юмористка не в курсе изменений в личной жизни 74-летнего бывшего мужа и 30-летней Татьяны Брухуновой.
«Если это действительно правда, я желаю им счастья!» - сказала Степаненко сайту «Комсомольской правды».
После 33 лет совместной жизни Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года, но до сих пор продолжают судебные разбирательства о разделе имущества.