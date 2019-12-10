WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

С февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устройств у миллионов пользователей, сообщает Daily Mail.

Приложение перестанет функционировать на Windows Phone, Android до версий 2.3.7, iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.



В компании отметили, что версии WhatsApp будут усовершенствоваться и оговоренные платформы перестанут поддерживать приложение.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», - сказано в сообщении компании.

Популярное приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

Ранее было анонсирована новая функция мессенджера, позволяющая создавать задачи и получать напоминания о них.