«Было море крови»: волки нападают на собак под Екатеринбургом

Волки терроризируют не только жителей нескольких поселков в Свердловской области, но и собак. За последнее время жертвами волков стали около 20 животных. Жители рассказывают, что нападения участились с лета. Чтобы обезопасить собак от хищников, хозяева держат их за колючей проволокой.

«Просыпаюсь утром – нету лайки Бумера. На покосе - лужа крови. И уже за забором было море крови. И поодаль, на горе хвост нашла», - вспоминает Галина Петровна. «Собаку съели, на цепи только голова осталась», - рассказывает другая женщина.

Жители поселков Красноглинный, Еловый Падун, Новое Сотрино, Первомайский боятся за свою жизнь. Они рассказывают, что страшно ходить вдоль леса, а лучше вообще не выходить лишний раз из дома.

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По информации издания «Глобус.ру» население собирает подписи и готовит письмо в департамент по охране и регулированию животного мира Свердловской области. А пока местные жители борются с волками самостоятельно – мужчины устанавливают в лесу петли и отлавливают хищников.