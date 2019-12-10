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К извержению готов: завораживающие кадры Авачинского вулкана с воздуха

Светлана Головина
04:28 10.12.2019
В кратере начались обильные парогазовые выбросы.
© Видео: Сергей Ушаков, институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН © Фото: Сергей Ушаков, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

В кратере вулкана Авачинская сопка начались активные парогазовые выбросы, которые могут свидетельствовать о его готовности к извержению. Однако, как отметили специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, фумарольная активность на Авачинском вулкане является нормальным проявлением и не может являться однозначным свидетельством подготовки извержения.

«Это не может служить однозначным предвестником скорого извержения. Но если на склоне Авачи появятся новые трещины, будет происходить постоянный рост интенсивности свечения, выпадет пепел, увеличится расход вулканических газов, тогда можно ждать извержения», - сказал директор ИВиС Алексей Озеров.

На кадрах видно, как по краям кратера выплескиваются густые белые пары, похожие на облака и стелятся перпендикулярно вулкану.

Ранее сообщалось, что были зафиксированы яркие вспышки в кратере Авачинского вулкана примерно в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В МЧС не рекомендовали посещать вулкан в ближайшем месяце из-за большой вероятности извержения.

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