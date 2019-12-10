«Мы ненавидим войну»: как сирийцы выживают в разрушенной Ракке

Ночная Ракка выглядит довольно зловеще: горят редкие огни - это местные жители жгут костры, чтобы хоть как-то согреться. Свет горит только у тех, у кого есть генератор и деньги на топливо для него.

Днем картина еще страшнее: некоторые районы разрушены до основания. Так город освобождала международная коалиция во главе с США. По официальным данным, по Ракке нанесли 30 тысяч авиаударов. После таких бомбардировок и освобождать, в общем-то было нечего.

«Обычные дома, мечеть рядом - здесь никогда не было военных объектов. Поэтому люди и не думали, что сюда начнут падать бомбы. Поэтому и пострадавших было так много. В этой части дома, куда пришелся основной удар, не выжил никто», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

По данным международной организации Human Rights Watch войска союзников использовали при бомбардировке Ракки боеприпасы с токсичным белым фосфором, целенаправленно уничтожали электростанции, источники воды и жилые дома. Под обломками все еще остаются тела погибших. Многие умерли не сразу, люди рассказывают, что по ночам из-под завалов доносились крики о помощи.

На раздаче гуманитарной помощи к российским военным подходит мужчина, показывает на свою соседку и просит дать ей лишний пакет. Она больна и сама прокормить себя не может.

«Мы здесь счастливы, что российская армия здесь. Мы ненавидим войну. С вашим приходом она почти закончилась. И еще нам нужна еда: вода, хлеб, хоть что-нибудь. У нас очень много бедных. Этим людям нечего есть, они отчаянно нуждаются в помощи. Много больных, им нужны лекарства», - рассказывает житель города Ракка Схабу Башар.

Два грузовика продуктовых наборов опустели за час. Это первый конвой, но в будущем «КамАЗы» с голубыми баннерами на бортах будут приезжать в Ракку регулярно.

«Надеемся, что совместными усилиями России и Сирии удастся способствовать восстановлению социальной инфраструктуры и мирной жизни и в Ракке, и во всем регионе в целом», - отметил офицер Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский.

Работы у российских военных еще очень много - до сих в Ракке гибнут люди. Только за последний год на минах и неразорвавшихся снарядах подорвалось 119 человек, почти половина из них - дети. Но коалиция, которая обещала помочь с разминированием, исполнять обещание не спешит. А жертвы среди мирного населения американский полковник официальный представитель Пентагона Шон Райан назвал необходимой платой за освобождение города.

При этом по-другому можно было. И это прекрасно видно на примере Алеппо, который брали сирийские войска при поддержке российских ВКС. Этот город тоже пережил многомесячную осаду и тяжелые бои. Но сейчас сюда уже вернулись мирные жители и идет активное восстановление города, в то время как гуманитарная катастрофа в Ракке только усугубляется.