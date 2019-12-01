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Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в 12 раз в Сирии

Василиса Морозова
Павел Ремнев
00:37 01.12.2019
В районе сирийского Кобани завершилось четырехчасовое совместное российско-турецкое патрулирование границы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии завершилось двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы, сообщили в Минобороны.

Патрулирование впервые проходило по новому маршруту: 120 километров дорог в окрестностях города Кобани проверили разведчики и саперы. После чего на бронеавтомобилях «Тигр» в рейд вышли военные полицейские. С воздуха их прикрывали экипажи вертолетов ВКС России.

На пути следования патруля много опасных объектов, заброшенных и разрушенных во время войны строений. Одно из них – это здание завода по производству сельхозтехники.

Боевики наступали, а правительственные силы заняли оборону в ангаре. Но силы были слишком неравны. В строении нет ни одной целой стены, а внутри - три сгоревших танка. Их экипажи вели бой до последнего.

В состав патруля вошли восемь единиц военной техники России и Турции и около 50 военнослужащих обоих государств. Рейд длился около четырех часов.

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