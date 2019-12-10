Путин прокомментировал расследование убийства боевика в ФРГ

В ходе пресс-конференции стран-участниц «нормандской четверки» Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся расследования убийства гражданина Грузии, одного из организаторов теракта в московском метро в Германии.

«В Берлине был убит не грузин, а боевик: жесткий и кровавый человек, он был одним из организаторов взрывов в метро Москвы», - заявил Путин.

Он отметил, что Россия обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, но не нашла понимания.

Президент также добавил, что на основе предварительных соображений высылка дипломатов, которые точно не имеют отношения к убийству, является некорректной.

Напомним, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов якобы в связи с достаточным количеством фактических доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии.