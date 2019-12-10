Парковка в Москве на новогодние праздники будет бесплатной

В новогодние праздники на московских улицах можно будет бесплатно припарковать машину.

С 1 по 8 января парковка будет бесплатной везде, даже там, где обычно действует тариф 380 рублей в час. Однако изменения не коснуться плоскостных парковок со шлагбаумами - они продолжат работать по действующим тарифам.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», - сообщается на сайте администратора Московского парковочного пространства.

Программа новогодних праздников насыщенная – можно отправиться в «Путешествие в Рождество», фестиваль который многие москвичи и гости столицы называют одним из любимых городских праздников. Или на ВДНХ, где откроется самый большой в Европе каток. Также со 2 по 8 января многие столичные музеи будут работать бесплатно.

Пик предновогодних пробок придется на 23-29 декабря, предупредили в Центре организации дорожного движения. 30 декабря ситуация улучшится, а 31-го на дорогах не будет затруднений, кроме районов торговых центров.