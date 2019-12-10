Сына Валерии госпитализировали в клинику в Москве

Сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его возлюбленную положили в одну из столичных клиник после аварии, произошедшей 8 декабря на трассе М11. Об этом он рассказал в Instagram, опубликовав серию снимков из больничной палаты.

© arseniy_shulgin, Instagram

На одном из них изображена его спутница с загипсованной рукой, перелом которой она получила в результате аварии.

«Пока что будем лежать в больнице», - подписал кадр Шульгин.

© arseniy_shulgin, Instagram

Напомним, что автомобиль, за рулем которого находилась девушка Шульгина, отбросило в отбойник на трассе М11. У юноши были разорваны верхняя и нижняя губы, которые пришлось зашивать, а также расшатаны передние зубы.

Со слов продюсера Иосифа Пригожина, молодые люди хотели сделать сюрприз Валерии, приехав на концерт в Санкт-Петербург.



