Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с Россией в Донбассе Киеву до проведения местных выборов.

По его словам, в этом вопросе его взгляды расходятся с российским лидером Владимиром Путиным, который считает, что «передача границы должна произойти после выборов», как было согласовано с предшественником Зеленского Петром Порошенко.

«Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», - заявил Зеленский на брифинге по результатам встречи в «нормандском формате» в Париже.

Также президент Украины после встречи в Елисейском дворце заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Украиной должен состояться до Нового года.

В Париже завершились переговоры лидеров «нормандской четверки». В общей сложности встреча шла около 5,5 часа, включая полуторачасовое общение президентов России и Украины.

Владимир Путин заявил, что доволен результатами «нормандского саммита», а встреча с Владимиром Зеленским прошла «по-деловому».