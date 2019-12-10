Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Путин: Россия сделает все для завершения конфликта на Украине

Ирина Егорова
03:08 10.12.2019
На пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» лидеры ответили на вопросы об особом статусе Донбасса, сроках обмена пленными, Минских соглашениях и урегулировании конфликта на Украине.
Путин: Россия сделает все для завершения конфликта на Украине
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press

Лидеры «нормандской четверки» на пресс-конференции по итогам саммита  заявили о заинтересованности в согласовании особого статуса Донбасса.

«Стороны выражают заинтересованность в согласовании всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в тексте итогового коммюнике встречи.

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на жизнь простых людей в Донбассе. Он отметил, что договоренностей «четверки» должны способствовать улучшить ее «не когда-то в будущем, а сейчас».

«Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут», - заявил российский лидер.

По его словам, для этого необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения и сделать условия прохождения контрольных процедур комфортными.

Также он сказал, что Россия сделает все для завершения конфликта на Украине.

«Россия будет делать все, что он нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен», - сказал Путин.

Важно, чтобы конфликтующие стороны вели прямой диалог и договаривались между собой, заявил глава России.

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря в Париже. В течение почти шести часов руководителей Германии, России, Украины и Франции обсуждали вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на востоке Украины. В рамках саммита также впервые состоялась двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским.

Владимир Путин после переговоров с украинским президентом, заявил, что остался доволен результатами «нормандского саммита».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2019, 09:41
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем подписания договора о Союзном государстве
Дата10.12.2019, 00:40
Расчеты «Искандер» подняты по тревоге в Астраханской области
Дата10.12.2019, 02:14
«Мы имеем все права подавать в суд»: Путин прокомментировал решение WADA по России
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата09.12.2019, 12:29
Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ будет доведена до 70%
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
03:08 В стране и мире
Путин: Россия сделает все для завершения конфликта на Украине
02:59 В стране и мире
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
02:27 В стране и мире
Обмен пленными в Донбассе состоится до Нового года
02:01 В стране и мире
Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений
02:00 В стране и мире
Следующая встреча в «нормандском формате» состоится в течение четырех месяцев
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:26 В стране и мире
Путин прокомментировал расследование убийства боевика в ФРГ
03:22 В стране и мире
Парковка в Москве на новогодние праздники будет бесплатной
03:08 В стране и мире
Путин: Россия сделает все для завершения конфликта на Украине
02:59 В стране и мире
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
02:27 В стране и мире
Обмен пленными в Донбассе состоится до Нового года
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
В WhatsApp появилась новая функция
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Видео
Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН
Видео
В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.