Путин: Россия сделает все для завершения конфликта на Украине

Лидеры «нормандской четверки» на пресс-конференции по итогам саммита заявили о заинтересованности в согласовании особого статуса Донбасса.

«Стороны выражают заинтересованность в согласовании всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в тексте итогового коммюнике встречи.

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на жизнь простых людей в Донбассе. Он отметил, что договоренностей «четверки» должны способствовать улучшить ее «не когда-то в будущем, а сейчас».

«Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут», - заявил российский лидер.

По его словам, для этого необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения и сделать условия прохождения контрольных процедур комфортными.

Также он сказал, что Россия сделает все для завершения конфликта на Украине.

«Россия будет делать все, что он нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен», - сказал Путин.

Важно, чтобы конфликтующие стороны вели прямой диалог и договаривались между собой, заявил глава России.

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря в Париже. В течение почти шести часов руководителей Германии, России, Украины и Франции обсуждали вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на востоке Украины. В рамках саммита также впервые состоялась двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским.

Владимир Путин после переговоров с украинским президентом, заявил, что остался доволен результатами «нормандского саммита».