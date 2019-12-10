Названа возможная причина гибели издателя «Тинькофф Журнала»

В Москве найдены мертвыми издатель известного медиа «Тинькофф Журнал» Александр Рай с женой.Трагедия произошла восьмого декабря. По информации Baza, предварительной причиной смерти является тяжелое отравление. Пока неизвестно каким веществом отравилась пара, и как оно попало в организм.

Тела Александра и его супруги обнаружила мать погибшей. Как передает издание, дочь девятого декабря не отвечала на звонки. В конце концов трубку поднял 5-летний сын Александра и сказал бабушке, что он очень голоден, а «мама и папа долго спят».

В компании выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра. Редакция решила приостановить выпуск журнала десятого и одиннадцатого декабря.



