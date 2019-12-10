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Санкции, ДРСМД и «нормандский формат»: что обсуждали Лавров и Помпео

Дарья Муромова
22:10 10.12.2019
Во время разговора обсуждались темы подписания заявления о недопустимости развязывания ядерной войны, невозможности военного решения конфликта в Сирии, результаты встречи в «нормандском формате» в Париже и другие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Щербак, РИА Новости

Все заявления относительно якобы вмешательства России в дела Соединенных Штатов Америки не имеют основания, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы Соединенных Штатов безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто нам их не предъявил, наверно, просто потому, что их не существует», - сказал Лавров.

Также на встрече обсуждался вопрос стратегической стабильности – Лавров обратил внимание на негативные последствия выхода США из ДРСМД.

«В нынешних условиях, после того как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек», - добавил министр.

При этом обе стороны высказались за стремление «выправить» отношения между двумя странами. Так, Помпео сообщил, что антироссийские санкции направлены «на конкретных лиц и компании, а не на русский народ». Лавров, в свою очередь, заметил, что текущий уровень диалога между Россией и США не отвечает интересам обеих стран и мира в целом. Во время беседы он пригласил Помпео в Россию.

«Мы будем продолжать диалог, у нас есть для этого обоюдная готовность, и вместе искать возможности нормализации двусторонних отношений», - сказал глава российского МИД.

Кроме того, во время разговора обсуждались темы подписания заявления о недопустимости развязывания ядерной войны, невозможности военного решения конфликта в Сирии, результаты встречи в «нормандском формате» в Париже и другие, пишет РИА Новости.

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