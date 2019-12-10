Путин поддержал идею об ответственности чиновников за оскорбления граждан
Глава государства напомнил, что в данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает статьи за оскорбление.
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести ответственность для чиновников за оскорбления граждан.
«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», - сказал президент на заседании Совета по правам человека, комментируя инициативу одного из участников.
Глава государства напомнил, что в данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает статьи за оскорбление, однако, как отметил Путин, нужно посмотреть практику их применения и при необходимости внести правки.