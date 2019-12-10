Будущее уже наступило: в Подмосковье устроили гонки среди беспилотников
Победителем станет участник, чье транспортное средство сможет побить мировой рекорд для беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигоне в Подмосковье сегодня, десятого декабря, устроили гонки беспилотных автомобилей. Соревнуются сразу пять машин - грузовики, микроавтобусы, седаны, которые «едут сами по себе».
Цель - показать, как эти автомобили с новейшими разработками справляются со сложными погодными условиями в разное время суток, соблюдают правила дорожного движения и обходят препятствия. Для этого есть даже роботы-пешеходы.
Победителем станет участник, чье транспортное средство сможет побить мировой рекорд для беспилотников - проехать 50 километров по зимним дорогам быстрее, чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения.