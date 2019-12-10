Путин ответил на просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент заверил, что услышал предложение, однако, по его словам, времени для принятия решения осталось мало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin , Global Look Press
Владимир Путин отреагировал на просьбу сделать 31 декабря выходным днем.
Президент отметил, что просьбу он услышал. Тем не менее, дата наступит слишком скоро, так что маловероятно, что нововведения вступят в силу в этом году.
«Уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода», - заявил российский лидер на заседании СПЧ.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Ряд регионов, среди них, например, Крым, Ставрополье и Псковская область, официально освободили местных жителей от работы в предпраздничную дату.