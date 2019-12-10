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Обмен пленными в Донбассе состоится до Нового года

Ирина Егорова
02:27 10.12.2019
Зеленский ответил на вопросы об обмене пленными, федерализации Украины и безопасности Донбасса.
Обмен пленными в Донбассе состоится до Нового года
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции «нормандской четверки» после встречи в Елисейском дворце ответил на вопросы об обмене пленных в Донбассе.

Он заявил, что обмен состоится до Нового года.

Президент России Владимир Путин поддержал идею подготовить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

Украинский лидер заявил, что комплексное решение всех проблем в Донбассе невозможно без обеспечения безопасности.

«Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории», - подчеркнул украинский лидер.

Встреча в «нормандском формате» включала в себя основное заседание, двусторонние переговоры Путина и Зеленского, рабочий ужин, и пресс-конференцию. В общей сложности лидеры вели переговоры около 5,5 часа.

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