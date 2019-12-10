В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была жестоко убита 20-летняя студентка РУДН.

Тело девушки обнаружили сегодня, 10 декабря на балконе ее собственной квартиры. Труп был завернут в одеяло.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Как пишет сайт «Московского комсомольца», главным подозреваемым в преступлении считается сожитель студентки – 23-летний уроженец Чувашии. Сейчас молодой человек находится в бегах.

Отмечается, что при обнаружении тела дверь в квартиру была закрыта. Родственники открыли ее своим ключом. Они подозревают, что ухажер 20-летней убитой расправился с девушкой, ударив ее по голове тяжелым предметом.