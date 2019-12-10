Издатель «Тинькофф журнала» погиб вместе с супругой
В компании выразили соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Александра Рая.
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Издатель «Тинькофф журнала» 29-летний Александр Рай умер восьмого декабря. Причины смерти неизвестны.
Редакция приостановила выпуск издания десятого и одиннадцатого декабря.
«В воскресенье трагически ушел из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам», - сообщили в пресс-службе «Тинькофф».
Источник, близкий к компании, подтвердил «Звезде», что Александр погиб при трагических обстоятельствах вместе со своей супругой.
Рай родился в Москве в 1990 году. До прихода в банк он работал редактором блога «Нетологии».