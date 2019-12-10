Путин призвал не допускать перерастания мирных протестов в беспорядки

Выражение своего личного мнения должно происходить в рамках законов. Мирные протесты не должны перетекать в массовые беспорядки, уверен Владимир Путин.

Он привел в пример хулигана, который бросает в представителя власти стаканчик и остается безнаказанным. За этим, по словам российского лидера, может последовать пластиковая бутылка, за ней – стеклянная бутылка.

«А потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», - считает президент.

Тем не менее, Путин подчеркнул: россияне имеют право высказывать свою точку зрения законными средствами.