МИД РФ назвал политизированной принятую ООН резолюцию по Крыму

Принятая Генассамблеей ООН украинская резолюция о «милитаризации Крыма» основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес России и отражает политизированный подход. Об этом заявили в МИД РФ.

«Документ содержит неприемлемые обвинения в адрес России, он построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении ведомства на сайте.

В МИД добавили, что в данный момент военный контингент в Крыму меньше, чем до 2014 года, когда на полуострове находились около 27 тысяч военных России и Украины.

В министерстве подчеркнули, что в акватории Азовского моря вовсе нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы призваны охранять Крымский мост и обеспечивать безопасность судоходства. При этом меры, осуществляемые Россией, среди которых выборочный осмотр судов, направлены на предотвращение террористических угроз.