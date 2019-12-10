«Я летела на свет»: Ирина Понаровская рассказала о клинической смерти

Певица Ирина Понаровская призналась, что в самом начале своей карьеры она работала на износ. С ней часто случались голодные обмороки, а однажды у артистки отказали почки, из-за чего наступила клиническая смерть.

Она вспоминает, что будто бы видела себя со стороны, помнит, как ее несли люди.

«Затем была бесконечная красота, и я летела на свет. Было очень легко, будто я мыльный пузырь», - рассказала Понаровская в эфире «России-1».

Певица признается, что эта ситуация помогла ей осознать, что она должна жить и творить дальше.