«Даже родители не знали»: поисковики нашли могилу брата Путина, погибшего в блокаду

«Поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», - заявил Путин, отвечая на вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий на встрече с членами СПЧ.

Выяснилось, что брат президента похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище. По признанию российского лидера, об этом не знали даже его родители.

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