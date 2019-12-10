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«Даже родители не знали»: поисковики нашли могилу брата Путина, погибшего в блокаду

Дарья Михалина
20:39 10.12.2019
Добровольцы отыскали место захоронения брата нынешнего президента РФ, погибшего во время блокады Ленинграда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов нашли место захоронения его брата, который погиб в начале блокады Ленинграда.

Выяснилось, что брат президента похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище. По признанию российского лидера, об этом не знали даже его родители.

«Поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискаревке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», - заявил Путин, отвечая на вопрос о поиске мест захоронения жертв политических репрессий на встрече с членами СПЧ.

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