«Он любил жизнь»: Церетели рассказал о Лужкове

Юрий Лужков всегда поддерживал художников и ценил деятелей искусства, рассказал «Звезде» скульптор Зураб Церетели.

«Юрий Михайлович очень много сделал - для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек, он любил жизнь, всегда стремился быть полезным. Сегодня, когда узнал, само собой вспомнилось¸ как воссоздавали Храм Христа Спасителя, как он приезжал, следил за процессом, все время общался с художниками», - вспомнил Церетели.

Он добавил, что коллеги из Академии художеств также соболезнуют утрате.

Юрий Лужков умер сегодня в одной из немецких клиник из-за аллергической реакции, которая возникла во время операции. Его похоронят на Новодевичьем кладбище 12 декабря.