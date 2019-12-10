«Был сильным, но добрым человеком»: Садовничий о Лужкове

Юрий Лужков любил конкретику и очень много помогал людям, рассказал «Звезде» ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Когда Юрий Михайлович стал мэром Москвы, он очень мощно и системно стал наводить порядок - и не только наводить порядок, но и строить Москву. У него было много замыслов: и Третье кольцо, и расширение МКАД, и строительство новых корпусов. Москва буквально через год-два-три приобрела другой вид», - вспоминает Садовничий.

Он отметил, что Лужков очень любил университеты столицы, продвигал программу поддержки квартирами профессуры и молодых преподавателей.

«Он любил делать конкретные дела и помогать. Трудно представить, сколько он помог творческим работникам, театрам, различным коллективам, университетам», - добавил Садовничий.

Ректор МГУ подчеркнул, что Лужков был очень сильным, но при этом добрым человеком.

Напомним, Юрий Лужков умер сегодня на 84-м году жизни в одной из немецких клиник. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.