Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений

Лидеры «нормандской четверки» подтвердили безальтернативность последовательного выполнения минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Российский лидер отметил, что рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил в Донбассе, а также подтвердил, что Москва поддержала идею подготовить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, подчеркнул Путин. По словам президента, Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы очень благодарны им (лидерам Франции и ФРГ - ред.) за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу», - заявил он.

Президент России добавил, что работа «нормандского формата» была очень полезной.

В Париже завершились переговоры лидеров «нормандской четверки». В общей сложности встреча шла около 5,5 часа, включая полуторачасовое общение президентов России и Украины.

Владимир Путин заявил, что доволен результатами «нормандского саммита», а встреча с Владимиром Зеленским прошла «по-деловому».