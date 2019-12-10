Готовили взрывчатку: Шарий назвал причину пожара в Доме профсоюзов в Киеве

Пожар в киевском Доме профсоюзов, произошедший с 17 на 18 февраля 2014 года, начался из-за возгорания на секретной химической лаборатории, которая находилась в здании. Информация об этом содержится в докладе СБУ, ее обнародовал эксперт Анатолий Шарий.

Помещение, в котором работали химики, располагалось на пятом этаже. По опубликованным данным, они изготавливали и поставляли представителям радикальных группировок взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Отмечается, что они работали преимущественно ночью.

В документе перечислены участники группы с позывными «Белов», «Патриот», «Белкин», «Кира» и «Динамит».

Как отмечает Шарий, в ночь, когда произошел трагический инцидент, в лаборатории проводились опыты по производству осколочных устройств. «Химики» планировали взрывы региональных отделений милиции. Однако из-за неосторожных действий произошло возгорание химеществ и взрыв.

Участники группы покинули помещение. Однако спустя время лаборатория загорелась во второй раз, так как пожар не был полностью погашен.