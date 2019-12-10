Путин запросил данные преследуемых на Украине крымчан

Журналист Кирилл Вышинский во время заседания Совета по правам человека рассказал президенту России Владимиру Путину об уголовных преследованиях на Украине - в частности, участников референдума 2014 года в Крыму и госслужащих полуострова. Российский лидер попросил передать ему список преследуемых людей, заявив, что РФ учтет эту ситуацию во время переговоров с Украиной.

«Проблема - уголовные преследования жителей Крыма после возвращения его в состав Российской Федерации, массовые возбуждения уголовных дел, особенно в адрес активных участников референдума 2014 года и госслужащих Крыма различных уровней. На лето 2018 года возбуждено более шести тысяч уголовных дел», - сказал Вышинский.

Журналист привел в пример беременную девушку, с которой оказался в тюрьме в соседней камере. Ее «вина» заключалась в том, что она была членом комиссии по организации референдума. Также Вышинский призвал найти правовой способ, чтобы передать России дела тех, кто осужден на Украине, но вернулся в РФ.