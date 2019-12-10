«Все делал из самых добрых побуждений»: вдова Солженицына вспоминает Лужкова

Юрий Лужков вступил в должность мэра Москвы в очень трудное время. Однако он более чем достойно выдержал все тяжести. Так считает Наталья Солженицына – президент Русского общественного фонда Александра Солженицына.

Лужкова много критиковали, но политик все делал из самых добрых побуждений, считает она.

Солженицына назвала экс-мэра столицы настоящим гражданином, который «получил» Москву «в разрухе», но сумел сделать для города очень много хорошего.

«У него была широкая, мощная душа русского человека, любящего свою Родину», - вспомнила Солженицына в разговоре со «Звездой».

Юрий Лужков умер 10 декабря из-за аллергической реакции, которая возникла во время операции. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.