Азаров рассказал, что препятствовало достижению договоренностей по Донбассу

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что он осторожно относится к договоренностям, которые были достигнуты в рамках встречи в «нормандском формате».

«Прежде всего, они договорились о полном прекращении огня, о разведении войск - это, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Конечно, возникают сомнения относительно политического регулирования в силу того, что Зеленский, по сути дела, повторил тезисы Порошенко, которые препятствовали все эти годы политическому урегулированию, но будем надеяться, что в дальнейшем изменения будут продолжаться», - сказал Азаров.

Девятого декабря в Париже прошла встреча «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике. В документе говорится, что Минские соглашения по Донбассу останутся основой работы в «нормандском формате».