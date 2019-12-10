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Холодильник для Ленина. Безумные идеи биокосмистов

Татьяна Полуказакова
20:37 10.12.2019
Жуткие подробности технологии погружения в ледяной сон, а также для кого в Кремле устанавливали огромный рефрижератор и чем это закончилось - смотрите в новом выпуске «Улики из прошлого» на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В 1962 году на полки книжных магазинов в США поступило новое издание «Перспективы бессмертия» физика и математика Роберта Эттингера. Книга моментально сталапопулярной. Ученый предложил простой рецепт победить все болезни, невзгоды и даже саму смерть. Для этого было достаточно умереть и замерзнуть. После успеха у публики Эттингера станут называть «отцом крионики». За публикацией последует образование научного института и реальные опыты на людях. А в 1968 году в США заморозят первого умершего человека. Профессор психологии Джеймс Бедфорд, незадолго до смерти завещает свое тело на благо науки.

Но самые первые серьезные опыты по заморозке живых существ провели в России. В конце XIX века ученый-физик Порфирий Бахметьев сумел «оживить» летучих мышей, которых заморозил живьем. После этого он заявил о желании  повторить опыт на человеке. Это вызвало много споров. Так, знаменитый химик Дмитрий Менделеев был уверен, что глубокая заморозка обязательно приведет к смерти, и поэтому эксперименты с людьми недопустимы. Это не остановило толпы единомышленников Бахметьева, которые стали осаждать его лабораторию. Сотни людей были готовы добровольно замерзнуть живьем. И только внезапная смерть Бахметьева остановила  поток желающих пожертвовать собой ради  науки.

В то время идея замораживания для продления жизни была достаточно популярна. Существовало даже такое движение, как биокосмизм, главной целью которого провозглашалась реализация бессмертия и межпланетного перелета - то есть достижение свободы во времени и пространстве. А наиболее перспективным способом для достижения бессмертия биокосмисты и считали холодовой анабиоз, который американцы позже и назвали крионикой.

«Это нельзя назвать наукой. Вообще, все, что связано с действием низких температур на биологические объекты,изучает наука криобиология. И если вы возьмете какой-нибудь симпозиум, например, по криобиологии, то вы там крионики не найдете. Это вот, некая, некая такая, совершенно отдельно стоящая деятельность. Такое скептическое отношение к этому направлению», - говорит заместитель лаборатории криобиологии Института биофизики клетки, кандидат биологических наук Евгений Фисенко.

Идеями Бахметьева был «заражен» единственный технократ в большевистском правительстве, инженер Леонид Красин. Именно он после смерти Владимира Ульянова предложил заморозить вождя. Проект поддержали. В Германии закупили необходимое холодильное оборудование. Его начали устанавливать в одной из башен Кремля. Однако работы не удалось завершить быстро. Тело Ленина начало разлагаться. И тогда было принято решение его забальзамировать и выставить в Кремле.

Но есть и другая версия. По некоторым данным, специалисты провели предварительные опыты с несколькими умершими, и все эксперименты закончились неудачами. Именно поэтому от замыслов по воскрешению Владимира Ильича пришлось отказаться.

Что сегодня обещают криофирмы своим клиентам? Почему для этого нужно заплатить больше сотни тысяч долларов, а потом умереть и замерзнуть? Жуткие подробности технологии погружения в ледяной сон. Смотрите в новом выпуске программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» 10 декабря в 20.25.

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