Путин указан на необходимость упростить доступ к архивам по репрессированным
Президент России Владимир Путин уверен, что к вопросу доступа родственников к архивам по репрессированным в 30-е годы прошлого века нужно отнестись очень аккуратно, чтобы избежать штампов, учитывая действия НКВД. Но совершенствование и либерализация порядка доступа к архивам необходимы.
«Мы знаем, как работало НКВД, и не всегда родственникам может быть будет приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация. Надо к этому относиться очень бережно», - сказал Путин на Совете по правам человека.
Глава государства отметил, что граждане, которые подверглись репрессиям, часто совершали определенные действия под давлением.
«Этого ничего мы не знаем, а в бумагах может быть материал о том, что там происходило. Сегодня вынести однозначное решение о том, как себя вел человек - порядочно он поступал или в вынужденном состоянии - невозможно, поэтому надо быть очень аккуратным с этой информацией», - добавил президент.