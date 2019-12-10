Путин указан на необходимость упростить доступ к архивам по репрессированным

Президент России Владимир Путин уверен, что к вопросу доступа родственников к архивам по репрессированным в 30-е годы прошлого века нужно отнестись очень аккуратно, чтобы избежать штампов, учитывая действия НКВД. Но совершенствование и либерализация порядка доступа к архивам необходимы.

«Мы знаем, как работало НКВД, и не всегда родственникам может быть будет приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация. Надо к этому относиться очень бережно», - сказал Путин на Совете по правам человека.

Глава государства отметил, что граждане, которые подверглись репрессиям, часто совершали определенные действия под давлением.