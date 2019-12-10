«Он вывел Москву из тяжелейшего кризиса»: заместитель Лужкова вспоминает экс-мэра столицы
Несмотря на сложность, Лужков справился с поставленными задачами, считает Владимир Ресин.
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Первый заместитель Юрия Лужкова Владимир Ресин, занимавший свою должность с 2001 по 2011 годы, поделился воспоминаниями о том времени, когда они с экс-мэром Москвы работали вместе.
«Как-то он сказал: "А зачем я за это взялся?" Настолько была сложная вся ситуация - пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал, в театр люди боялись пойти», - рассказал он.
Тем не менее, по мнению Ресина, Лужков успешно справился с поставленными перед ним задачами.
«Он вывел Москву и москвичей из тяжелейшего кризиса», - заключил политик.
Юрий Лужков умер сегодня в клинике Германии из-за аллергической реакции, которая возникла во время операции. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.