«Яркий политик и очень хороший человек»: Жуков о смерти Юрия Лужкова

Бывший мэр столицы Юрий Лужков был ярким политиком и очень хорошим человеком. Об этом заявил «Звезде» первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков.

«Юрий Михайлович Лужков, безусловно, яркий политик, очень яркий человек. В 90-е годы он несколько раз избирался депутатом Государственной думы от Москвы. Он был очень неравнодушным человеком к людям, к тому, что происходило в городе. Безусловно, он душой болел за то, что происходит в стране. Очень жаль, что Юрий Михайлович ушел от нас. Он действительно был очень неординарный, яркий политик и очень хороший человек», - рассказал Жуков.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в Мюнхене. Причиной его смерти стала аллергическая реакция, возникшая во время операции. Экс-градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.