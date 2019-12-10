«Пытался изобрести новый улей»: Зюганов вспомнил разговоры о пчеловодстве с Лужковым

Юрий Лужков любил много и инициативно строить, он понимал, что такое коммунальное хозяйство, рассказал «Звезде» председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

«Он строил объездную кольцевую дорогу, которая разгрузила Москву от проходящего транспорта. Он занимался общественной жизнью и политическим строительством», - заявил Зюганов.

Он также вспомнил, как они с Лужковым обсуждали пчеловодство, которым тот занимался много лет.

«Когда мне как-то сказали, что он стал талантливым пчеловодом, я решил с ним побеседовать. Я понял, что человек действительно серьезно занимается этим, понимает, что это такое. Он даже пытался изобрести новый улей», - рассказал политик.

Зюганов отметил, что Лужков был деятельным и неординарным человеком.

Юрий Лужков умер сегодня на 84-м году жизни в немецкой клинике из-за аллергической реакции, которая возникла во время операции. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.