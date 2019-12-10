Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь.

На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи людям, которые пережили трагедию в Беслане.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», - сказал Путин.

Также он пообещал рассмотреть вопрос, который касается дополнительной поддержки нуждающихся.

Первого сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт. В результате него погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. В спортивный зал школы террористы загнали более тысячи заложников. Людей удерживали в течение трех дней, не давая им еды и воды.