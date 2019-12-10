В РПЦ рассказали о подробностях прощания с Лужковым
Юрий Лужков умер сегодня, десятого декабря, в одной из клиник Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет 12 декабря в 11 часов в Храме Христа Спасителя. Об этом «Звезде» заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
Он добавил, что на отпевании предполагается присутствие патриарха Кирилла.
Напомним, Юрий Лужков умер сегодня, десятого декабря, в одной из клиник Германии. Ему было 83 года. Смерть наступила мгновенно в результате аллергической реакции, возникшей при операции. Экс-мэра российской столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.