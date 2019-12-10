В РПЦ рассказали о подробностях прощания с Лужковым

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет 12 декабря в 11 часов в Храме Христа Спасителя. Об этом «Звезде» заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Он добавил, что на отпевании предполагается присутствие патриарха Кирилла.

Напомним, Юрий Лужков умер сегодня, десятого декабря, в одной из клиник Германии. Ему было 83 года. Смерть наступила мгновенно в результате аллергической реакции, возникшей при операции. Экс-мэра российской столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.