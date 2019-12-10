Путин допустил повторение Сребреницы в случае контроля Киевом границы с РФ

Передача Киеву контроля над участком границы между Россией и республиками Донбасса невозможна. Об этом заявил Владимир Путин.

«Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница начнется. Вот и все», - аргументировал он свою позицию.

Российский лидер напомнил, как проходили переговоры Зеленского с националистами и что осталось не понятно, кто был сильнее в той ситуации.

«И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям», - рассудил президент.

Он добавил, что если в ситуации со статусом Донбасса не принять закон об амнистии, то закрытие границ ДНР и ЛНР и России приведет к резне.

Трагедия в Сребренице произошла в 1995 году. Это самое большое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. По данным властей, тогда погибли около десяти тысяч сребреницких мусульман.