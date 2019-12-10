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Легостаев назвал музыку Roxette бессмертной

Александра Арсентьева
17:41 10.12.2019
По его словам, группа оставила заметный след в музыкальной индустрии.
Легостаев назвал музыку Roxette бессмертной
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Музыкальный критик Илья Легостаев назвал смерть солистки Roxette Мари Фредрикссон большой утратой для всех поклонников группы.

«Это, конечно, большая утрата для всех фанов. Думаю, для них это очень печальный день. Это повод еще раз послушать музыку, которая стала бессмертной», - сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам Легостаева, группа оставила заметный след в музыкальной индустрии. В США их песня «It Must Have Been Love» попала в саундтрек фильма «Красотка».

Критик отметил, что Roxette удалось написать невероятное количество шлягеров, «просто невероятное для группы, которая занимается поп-роком». Почти в каждом альбоме группы были какие-то открытия.

«Для советской публики было настоящим откровением, когда в 80-х годах они объявились на телевидении в совместном проекте "Утренней почты" и шведской передачи "Лестница Якоба" и исполнили песню "Look Sharp!", которая в России до сих пор является хитом», - сказал Легостаев.

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 61-м году жизни. По словам представителей артистки, она на протяжении долгих лет вела борьбу с онкологией.

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