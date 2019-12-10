Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отметил, что отношения политиков были не самые простые. Тем не менее, важно помнить, что Лужков возглавлял столицу в самый сложный для города период.

Юрий Лужков скончался сегодня на 84-м году жизни. Причиной смерти названа аллергическая реакция, возникшая во время операции. Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.