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Пропавшая документация: как орбитальный самолет США связан с советскими проектами

Татьяна Полуказакова
17:43 10.12.2019
Орбитальный X-37B удавалось засечь только российской группировке космических спутников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Air Force

30 августа американский лидер Дональд Трамп на официальной церемонии, посвященной началу работы космического командования США, заявил, что космос станет следующей областью военных действий. Заявление президента прозвучало всего через несколько дней после того, как орбитальный самолет X-37B во время своего пятого полета установил новый рекорд продолжительности миссий секретных программ, который на тот момент составил 717 суток 20 часов и 42 минуты. Что это за космолет, способный находиться на околоземной орбите около двух лет, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Во время этого полета, как заявляли американцы, он отработал взаимодействие спутниками, которые были на его борту, то есть он запустил эти спутники, управлял ими, а также осуществил взаимодействие со спутниками Илона Маска, который их запустил в количестве 60 штук», - заявил он журналистам программы «Специальный репортаж».

По замыслу американских конструкторов этот орбитальный аппарат теоретически может оснащаться суперсовременным оружием. При этом отследить, где сейчас находится космолет Х-37В, практически невозможно: он в любой момент способен поменять траекторию движения по команде с Земли или из космоса.

«Это такой великолепный орбитальный самолетик, который, каждый раз меняя параметры орбиты, системами мониторинга космического пространства воспринимается как новый спутник. Поэтому он может выполнить любые задачи, как они предполагали, не только разведки, но и нанесения ударов с орбиты», - объясняет Леонков.

Только российской группировке космических спутников удавалось засечь появление этого американского аппарата. Потому что он - это модернизация и развитие двух советских авиакосмических проектов, документация которых оказалась на Западе.

«У американцев данное изделие появилось,  косвенно благодаря, если можно так сказать, тем программам, которые разрабатывались в СССР и в России, это проекты "Спираль" и "Макс", которые в 2005 году исчезли с предприятия НПО "Молния" в результате сомнительной процедуры банкротства. Попавшая документация позволила американцам очень быстро в течение пяти лет наверстать упущенное. Они запустили прототип, который похож на наш беспилотный орбитальный самолет, сокращенно БОР, который отрабатывал различные космические программы не только по проекту "Спираль" и "Макс", но и по проекту "Буран"», - заявил собеседник «Звезды».

С помощью Х-37В, американское космическое агентство уже отработало две программы. Первая была связана с выведением спутников, которые в режиме инфракрасного излучения способны отслеживать все космическое пространство. Эти спутники также, якобы, могут перехватывать информацию о полетах российских гиперзвуковых комплексов.

Что еще известно об американском орбитальном самолете Х-37В? Где разместилось космическое командование Пентагона? И почему США испугались вводить санкции против российских космических двигателей? Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» 10 декабря в 18.30 на телеканале «Звезда».

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