Заместитель командующего ЧФ рассказал, что Лужков помогал обустраивать флот в Крыму

Бывшего столичного градоначальника не стало 10 декабря , он умер в Мюнхене на 84 году жизни. Лужков находился на посту мэра Москвы с 19​92 по 2010 годы. Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.

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