Заместитель командующего ЧФ рассказал, что Лужков помогал обустраивать флот в Крыму
По его словам, экс-градоначальник был большим патриотом, и оказывал помощь личному составу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Ушедший из жизни экс-мэр столицы Юрий Лужков помогал обустраивать флот в Крыму. Об этом «Звезде» рассказал заместитель командующего Черноморского флота по строительству генерал-майор Вячеслав Ким.
«Юрий Михайлович Лужков - это большой человек, большой патриот. Он оказывал помощь кораблям Черноморского флота, личному составу. Он помогал людям обустраивать флот на земле Крыма», - сказал Ким.
Бывшего столичного градоначальника не стало 10 декабря, он умер в Мюнхене на 84 году жизни. Лужков находился на посту мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. Экс-мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.