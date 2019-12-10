Задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения и решения о мере пресечения. Об этом сообщается на сайте компании.

«Девятого и десятого декабря генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что им неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошел данный инцидент. В компании призвали до предъявления обвинения не делать никаких выводов.

«Работа сотрудников управления и всех его структурных подразделений продолжается. Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке», - заключили в пресс-службе.

«Метрострой» был основан в 1941 году и специализируется на строительстве метрополитена, энергетических объектов и инженерных систем.