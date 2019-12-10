Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем

Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник», - сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что в памяти тех, кто знал Лужкова, бывший градоначальник навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком.

«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память!» - добавил министр обороны России.

Юрий Лужков ушел из жизни сегодня утром в одной из клиник Мюнхена. Ему было 83 года.

Пост мэра Москвы Лужков занимал 18 лет - с 1992 по 2010 годы.