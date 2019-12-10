Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Бывший мэр Москвы, занимавший этот пост на протяжении 18 лет, ушел из жизни сегодня утром в одной из клиник Мюнхена. Ему было 83 года.
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Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
«Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник», - сказал глава оборонного ведомства.
Шойгу добавил, что в памяти тех, кто знал Лужкова, бывший градоначальник навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком.
«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память!» - добавил министр обороны России.
Юрий Лужков ушел из жизни сегодня утром в одной из клиник Мюнхена. Ему было 83 года.
Пост мэра Москвы Лужков занимал 18 лет - с 1992 по 2010 годы.